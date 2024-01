Salmonella, focolaio in un allevamento nel Salento: ecco lotti e confezioni delle uova ritirati

L’allerta alimentare sulle uova di alcuni giorni fa ha spinto il ministero della Salute a diramare un avviso di sicurezza, pubblicato on line sul sito yu82sk4d. Le uova sono state state richiamate e provenivano da un'azienda salentina con allevamento a terra.

L’allerta è stata diramata per “rischio microbiologico” che viene segnalato ogni qual volta si sospetta la contaminazione da parte di un batterio, di un virus o di un altro agente patogeno, considerati pericolosi per la salute umana. Il richiamo in questione è stato, in particolare, effettuato per la possibile contaminazione dal batterio della Salmonella typhimirium. Questo batterio è colpevole dell'insorgere della salmonellosi, una sorta di gastroenterite, che può portare, nelle persone che ingeriscono i cibi contaminati, all'insorgere di una varietà di sintomi.