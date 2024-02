Rottamazione quater, riapertura termini: scadenza delle rate, il nuovo calendario e come pagare le cartelle

Rottamazione quater, il governo studia una riapertura dei termini per permettere a coloro che avevano presentato la domanda di adesione ma non hanno rispettato le tempistiche per il pagamento di aderire alla sanatoria. Con un emendamento al decreto Milleproroghe, l'idea sarebbe quella di dare tempo fino al 28 febbraio, per chi ha aderito alla Rottamazione, per versare le prime due rate scadute rispettivamente il 31 ottobre e 30 novembre 2023. Il decreto anticipi aveva già riaperto i termini, consentendo il pagamento entro il 18 dicembre 2023.