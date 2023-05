Re Carlo, le pagelle dei look: Katy Perry bon ton (8), Letizia Ortiz barbie (7), Rania di Giordania impeccabile (9)

Tutti hanno rispettato un preciso dress code imposto dalla casa reale. Come richiesto, gli uomini dovevano puntare sul tight in grigio o in blu, le donne su un abito da giorno che coprisse le ginocchia, con le maniche che arrivavano almeno fino al gomito e con le spalle coperte. Non dovevano mancare cappello, guanti, scarpe chiuse e calze. Tutti gli invitati che non sono Royals non potevano sfoggiare tiare o gioielli importanti, riservati sono ai membri di casa Windsor. Perché quella di Re Carlo deve essere un'incoronazione moderna e soprattutto scevra da ogni sfarzo intuile. Così, tra tight, abiti bon-ton e cappellini originali, si sono sfidati a colpi di stile, facendo trionfare i colori pastello e l'eleganza: ecco tutti i dettagli dei look degli invitati reali e non.