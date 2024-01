Quanto costa sposarsi (e quanto si spende per ogni invitato)? Per un matrimonio da sogno c'è chi regala 25mila euro: ecco dove e come

Dopo dicembre e le festività natalizie, stando a Il Libro Bianco del Matrimonio il periodo dell’anno con il maggior numero di proposte di nozze (12%), arriva per le coppie in procinto di sposarsi il momento di far fronte all’organizzazione del ricevimento. Per sostenere e accompagnare i futuri sposi, Matrimonio.com, portale leader del settore nuziale e parte del gruppo internazionale The Knot Worldwide, lancia anche quest’anno la campagna “Vinci 25.000€ per il tuo matrimonio da sogno”, con cui prevede di regalare un matrimonio a una delle coppie iscritte al sito che pronunceranno il fatidico “sì, lo voglio” nel 2024. Un regalo che potrebbe rappresentare un aiuto importante per la coppia vincitrice se si considera che, sempre secondo Il Libro Bianco del Matrimonio, il costo medio di un matrimonio in Italia è di 21.090€, escluso il viaggio di nozze.