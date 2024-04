Federico Fashion Style torna in tv e divide i fan: «Il kitsch è tornato. Non ne avevamo bisogno»

Federico Lauri, alias Federico Fashion Style, il parrucchiere tanto amato dalle donne italiane, ha annunciato l'arrivo dei nuovi episodi de Il salone delle meraviglie. Questa volta il programma sarà in versione vip e cambia nome in Il salone delle celebrità. La prima puntata va in onda il 6 aprile. Cosa succederà questa volta?

Il salone delle celebrità: i nuovi episodi

L'annuncio della nuova edizione del programma è stata dato da Federico Fashion Style, che per l'occasione ha riunito i vip in un locale di Milano per un party esclusivo. Sabato 6 aprile alle ore 16.40, su Real Time, andrà in onda il primo episodio del format Il salone delle celebrità, dopo qualche anno di assenza dell'hairstylist su questa emittente. Sul profilo Instagram di Federico la promo del programma recita: «Ho provato a smettere, ma non ci sono riuscito. Così ho deciso di tornare e questa volta ci saranno tantissimi vip che vedrete trasformarsi sotto le mie mani».

Il vecchio programma aveva occupato i pomeriggi del canale 31 per ben 3 anni, dal 2019 al 2022, completando in tutto 5 edizioni.

Star assoluta del programma era stata Valeria Marini, la quale ha sempre dimostrato molto affetto verso Federico e ha contribuito al suo enorme successo. Valeria è anche la madrina di Sophie, figlia di Federico e dell'ex moglie Letizia Porcu, che è stata ripresa in qualcuno degli episodi. In passato Federico Lauri è stato presente in tv ma per lo più nei panni di giudice a La Pupa e il Secchione Show e ha partecipato a Belve, Ballando con le Stelle e Verissimo.

Federico Fashion Style, chi ci sarà accanto a lui

Nelle edizioni precedenti la struttura in cui si tenevano le riprese era il salone di Anzio, mentre questa volta le vicende si sposteranno a Roma, nel nuovo negozio di Federico sito in Piazza Mignanelli (accanto a Piazza di Spagna). Tra le celebrità che si faranno acconciare i capelli da Federico vedremo Donna Imma Polese, Nadia Rinaldi, Alex Belli e Delia Duran. Non mancheranno Valeria Marini, Alba Parietti e Eva Henger. In attesa della puntata del 6 aprile, sui social gli spettatori si sono scaldati. C'è chi scrive a Federico «Ci sei mancato» e «In bocca al lupo!» e chi si esprime a sfavore del programma: «Il kitsch è tornato! Non ne avevamo bisogno».