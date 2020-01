“Coppia aperta quasi spalancata”. La Francini accanto a Federico

SANT'ELPIDIO A MARE - “Coppia aperta quasi spalancata”, di Dario Fo e Franca Rame interpretato dalla frizzante Chiara Francini e Alessandro Federico diretti da Alessandro Tedeschi sarà in scena 30 gennaio al Teatro Cicconi di Sant’Elpidio a Mare, il 31 gennaio al Teatro Spontini di Majolati Spontini e sabato 1 febbraio al Teatro Angel Dal Foco di Pergola.

Una classica commedia all’italiana che racconta la tragicomica storia di una coppia di coniugi, figli del sessantotto e del mutamento della coscienza civile del bel paese. L’evoluzione del matrimonio borghese è visto alla luce delle riforme legislative degli anni Settanta e le trasformazioni dei nuclei familiari e del loro andamento del punto di vista socio-antropologico. Scritto da Dario Fo e Franca Rame, “Coppia aperta...quasi spalancata” porta in scena la psicologia maschile e la relativa insofferenza al concetto di monogamia, è uno degli spettacoli più popolari degli anni Ottanta in Italia e in Germania ha riscosso un tale successo da essere proposta in ben 30 teatri contemporaneamente.

Questa edizione di Coppia aperta è prodotta da Pierfrancesco Pisani e Isabella Borettini per Infinito Teatro in collaborazione con Argot Produzioni. Disegno luci Alessandro Barbieri, scenografia Katia Titolo, costumi Francesca di Giuliano, musiche Massimiliano Setti, aiuto regia Rachele Minelli.

Info: Teatro Cicconi tel. 3208105996 o 0734859110, Maiolati Spontini Teatro Spontini (Largo Pastori, 1) biglietteria del Teatro Pergolesi di Jesi tel. 0731206888; Pergola, Teatro Angel Dal Foco (via San Francesco d'Assisi) tel. 07213592515 o 3666305500). Vendita online al sito www.vivaticket.it

Inizio ore 21,15 a Sant'Elpidio a Mare e Pergola, ore 21 a Maiolati.