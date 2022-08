URBINO - Questa sera, alle ore 21 (ingresso gratuito), ritorna a Urbino un fedelissimo della Festa del Duca: Matthias Martelli con il Maestro Matteo Castellan, per proporre il testo scritto per la festa: “Il naso del Duca” in forma di conferenza d’attore, che svelerà il volto noto e quello e meno noto di Federico da Montefeltro e il significato del suo “naso”.



I racconti ducali

Lo spettacolo è inserito nell’ambito dei “Racconti ducali”, che si svolgono a Palazzo Ducale. Dopo lo spettacolo su Raffaello Sanzio, Martelli è ora alle prese con Federico. Per celebrare i 600 anni della nascita del Duca quello che è considerato l’erede artistico di Dario Fo, proporrà una conferenza d’attore alla sua maniera, con ironia, satira e sguardo critico. Il naso del Duca non sarà un testo biografico ma al contrario una sorta di interpretazione. «È una sorta - afferma Martelli - di racconto teatrale con le musiche del maestro Castellan. Parliamo del Duca in tutti i suoi aspetti da quelli più gloriosi a quelli più contraddittori: era un mecenate, un sovrano liberale, illuminato e guerriero, ma allo stesso tempo protagonista di congiure e sotterfugi di potere». Non distante dalla contemporaneità della politica: «diversamente da allora, oggi c’è meno amore per l’arte e la cultura dove Federico invece investiva tantissimo».

Aveva “naso” per muoversi nel suo tempo: «un naso imperfetto che, come dicevamo rispecchia la sua doppia veste: mostrerò anche il suo lato oscuro, le imperfezioni di quel naso e di quel profilo che nessuno vede nell’iconografia di Federico». È un’occasione per Matthias di tornare nella sua Urbino: « È un’occasione che mi riempie sempre di entusiasmo. Non è uno spettacolo e forse non farà una vera e propria tournée, ma ci ho lavorato tantissimo e sono felice di regalare alla mia città, che da sempre mi regala tantissimo, qualcosa che mi ha permesso di scoprire cose nuove su Urbino e anche su di me. Ne ho realizzato anche un libro, che uscirà a ottobre, perché valeva la pena di mantenere vivo il valore di questa ricerca».

Il nuovo spettacolo

Nel frattempo Martelli sta lavorando anche al suo nuovo spettacolo dedicato a Buscaglione: “Fred”, con la regia di Arturo Brachetti, che lo vedrà in scena con il noto trombettista Roy Paci.