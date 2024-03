Un nuovo weekend, ma come comportarsi? Consigli utili arrivano dalle stelle. Sole e Mercurio sono in Ariete. Venere e Saturno sono in Pesci. Anche Marte sabato 23 marzo entra nel segno dei Pesci. Giove è in Toro. Plutone è in Capricorno. Si segnala, infine, la stretta congiunzione di Venere e Saturno venerdì 22 marzo. Venerdì 22 e Sabato 23 marzo la Luna transita in Vergine, per poi passare in Bilancia domenica 24 marzo.

L'oroscopo del weekend di Leggo dal 22 al 24 marzo, le previsioni segno per segno.