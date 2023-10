Ora solare, si dorme di più o di meno? Quando spostare le lancette e gli effetti sulla salute. L'esperto: «Rischio infarto»

Nel weekend tornerà l'ora solare. Nello specifico nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre sposteremo le lancette un'ora indietro. Avremo a disposizione, così, un’ora di sonno in più, ma verrà buio sessanta minuti prima al tramonto. I dispositivi digitali, come cellulari e computer, si aggiornano automaticamente, non accadrà lo stesso agli analogici. Quindi tutti sincronizzati e con qualche accorgimento si possono evitare anche alcuni effetti negativi che questo sbalzo di orario apporta alla nostra salute.