Natale 2023, le ricette: i piatti tipici della Vigilia da Nord a Sud. Le cene a base di pesce e le tradizioni locali

Le feste, tradizionalmente, si trascorrono in famiglia, davanti a una tavola imbandita. La cena della Vigilia di Natale è il momento che, per eccellenza, riporta ciascuno di noi alla famiglia e...ai piaceri della tavola. Ogni Regione italiana, ogni provincia, ogni Paese...ogni casa ha le proprie usanze e tradizioni culinarie.

Tuttavia, c’è una tradizione che mette d’accordo tutta l’Italia: la sera del 24 dicembre trionfa la cena “di magro” (si fa per dire) a base di pesce. Le conserve ittiche possono rappresentare una scelta vincente: buone, accessibili, nutrienti, pratiche, dalla lunga shelf-life, anche per chi vuole fare la spesa in anticipo. Le ricette e i consigli non mancano. Eccone alcuni.