Il calcio "nostalgico" di Massimo Gadda. L'ex capitano dell'Ancona guarda il suo Ravenna dalla rete e diventa virale

ANCONA Il calcio di una volta, quello che ha fatto innamorare generazioni e generazioni. Con i suoi riti che ormai, nel tempo, vanno via via perdendosi. Li ha riportati in auge, per un weekend, l'ex capitano dell'Ancona Massimo Gadda oggi allenatore in Serie D del Ravenna. La formazione giallorossa, prima in classifica nel proprio girone a +4 sull'inseguitrice Victor San Marino, si è imposta 0-2 sul campo del Corticella nonostante l'assenza in panchina di Gaddao che ha comunque trovato il modo di incitare i propri ragazzi. Fuori per squalifica, Gadda si è servito di un pertugio nella rete divisoria e di una sedia di plastica per impartire le indicazioni. Ad immortalarlo una foto che è poi diventata virale all'interno della pagina Facebook "Indipendente sportivo".

