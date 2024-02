Ancona, Lorenzo Paolucci fino al 2026: il centrocampista rinnova con i dorici. C'è l'ufficialità

ANCONA Un piccolo segnale che, all’interno di un contesto turbolento come quello attuale sul campo e fuori, può servire a ritrovare una piccola parte di tranquillità. Lorenzo Paolucci (‘96) sarà un giocatore dell’Ancona fino al giugno del 2026 dopo aver rinnovato, per altri due anni, il proprio contratto con il club dorico. Operazione lungimirante, anticipata nell’ultima conferenza direttamente dal presidente Tony Tiong, che blinda uno dei calciatori più importanti della rosa prevenendo il rischio che si potesse liberare a gratis essendo in scadenza di contratto

La nota del club

"L’U.S. Ancona è lieta di comunicare di aver rinnovato sino al 30 giugno 2026 il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Paolucci. Il centrocampista abruzzese, alla seconda stagione in biancorosso, ha sin qui totalizzato 48 presenze siglando 6 reti".