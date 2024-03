ANCONA Gli universitari tornano a casa dalla famiglia per le vacanze di Natale e lui ne approfitta per rubare. Il blitz notturno, la notte del 25 dicembre del 2021, gli era valso un bottino composto da almeno due pc, un iPhone e alcuni gioielli. Il bandito non aveva però fatto i conti con un imprevisto: la telecamera che un inquilino della casa aveva lasciato accesa nonostante la sua assenza. Ed è proprio grazie ai frame che i carabinieri erano riusciti a stringere il cerchio attorno a un anconetano di 74 anni, conosciuto come il Lupin delle Marche.

La stangata

Ieri mattina, il giudice Paola Moscaroli lo ha condannato a scontare quattro anni e dieci mesi di reclusione per il furto di Natale. Una stangata per l’imputato, attualmente detenuto in carcere e più volte denunciato per i furti commessi (anche in chiesa) tra l’Anconetano e il Maceratese. La sentenza è arrivata dopo la visione in aula del video che, di fatto, ha incastrato l’imputato. Stando a quanto emerso nel corso delle indagini, per agire nell’appartamento di corso Amendola aveva atteso che tutti gli inquilini (erano quattro fuorisede) uscissero. Essendo Natale, avevano lasciato casa per andare a festeggiare con le rispettive famiglie. È nel primo pomeriggio del 27 dicembre che un universitario, tornando nell’appartamento, aveva scoperto il furto.

Il racconto

«La porta di casa - ha detto ieri in aula il 34enne - presentava i segni dell’effrazione. Era stata forzata con gli arnesi da scasso. Ho chiamato subito il numero d’emergenza e per entrare ho atteso i carabinieri». Il sopralluogo aveva portato a conteggiare quanto mancava dalle stanze. E, dunque: almeno due pc, un cellulare, collane, bracciali e orologi. Quasi per caso, passando in rassegna le stanze, il ragazzo e i carabinieri avevano visto una telecamera: un inquilino l’aveva lasciata accesa, riprendendo parte del blitz furtivo commesso dal 74enne che, in quell’occasione, indossava la giacca. Essendo un volto noto alle forze dell’ordine, era stato abbastanza semplice risalire alla sua identità e denunciarlo. Parte della refurtiva era stata poi ritrovata e restituita ai legittimi proprietari.