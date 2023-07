L'export mobili Marche cresce verso i principali mercati internazionali. Andamenti positivi verso l'Arabia Saudita (+150,6%) e il Belgio (+103,6%)

Ottimo risultato quello ottenuto dalla regione Marche nella filiera legno-arredo, classificandosi al quinto posto, con 242 milioni di euro esportati e registrando una crescita più consistente pari al +11,1%. Meglio della nostra regione la Lombardia che si colloca al primo posto per valore esportato con 1,2 miliardi di euro (29% sul totale). A seguire Veneto con un +1,3%, e con un valore esportato pari a 911 milioni di euro. Mentre la regione del Friuli Venezia-Giulia segna una flessione del -3,8%, ma con un valore esportato pari a 581 milioni di euro. La Puglia si colloca, invece, in ottava posizione con 105 milioni di euro esportati, segnando un calo molto marcato (-20,8%). Treviso e Pordenone - nonostante un trend in negativo rispettivamento del -0,6% e -2.8% - si confermano le prime due province in termini di export della filiera lego-arredo. Seguono Monza e Brianza e Milano, in crescita rispettivamento con un tasso del +2,3% e +9,6%. A livello totale, nei primi tre mesi del 2023, il settore legno-arredo ha esportato complessivamente per un valore pari a 4,98 miliari di euro. Un valore stabile se confrontato con la cifra dei primi tre mesi del 2022 (solo un -0,3%).

Caro prezzi, inflazione in calo a giugno: +6,4%. Rallenta anche crescita del carrello della spesa