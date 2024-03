Problemi di memoria? I 5 consigli dell'esperta per non averne: «Dormite 10 ore al giorno, muovetevi e meditate»

Problemi di memoria? C'è un modo per migliorare questa funzione psichica. Se si è finiti qui è perché, come capita a molti, spesso non ci si ricordano nomi o facce appena conosciute, o la storia di un libro appena finito. C'entra il "bombardamento" di informazioni a cui si è sottoposti ogni giorno passando la vita tra internet e televisione. Ma c'è un modo per cambiare passo. A dirlo è una neuroscienziata che ha rivelato cinque cose che si possono fare ogni giorno per aiutare a potenziare la memoria e stimolare il cervello. Rachelle Summers pubblica quotidianamente sui social consigli e trucchi per «migliorare» il proprio benessere mentale. In uno dei suoi video virali, che finora ha ottenuto quasi 1 milione di visualizzazioni, ha voluto dare alcuni consigli per «dare un boost» alla memoria.