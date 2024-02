Biden «smemorato e anziano», il report che imbarazza il presidente Usa. Lui: «La mia memoria è ok» (ma fa un'altra gaffe)

«Un uomo simpatico, ben intenzionato, anziano e con poca memoria». Potrebbero essere parole affettuose per descrivere un nonno un po' distratto, ma sono quelle che il procuratore speciale Robert Hur ha usato per descrivere il presidente Joe Biden. Parole che hanno subito creato un'eco pericolosa per Biden, che da tempo oramai deve fare i conti con la diffusa convinzione che stia soffrendo di demenza senile. Molti esperti legali hanno commentato con aperta disapprovazione le parole di Hur, contenute nel rapporto sulla gestione dei documenti riservati da parte di Joe Biden dopo la fine dei suoi otto anni da vicepresidente. Hur, un ex procuratore che era stato nominato da Trump, è stato scelto per indagare sui documenti nel gennaio 2023 dal ministro della Giustizia Merrick Garland per evitare sospetti di favoritismi nei confronti di Biden.