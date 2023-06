Medici di famiglia, contro le carenze ogni guardia medica potrà curare 1000 assistiti: Dl Inps approvato

I medici delle guardie mediche arriveranno presto a rafforzare le fila dei medici di famiglia, oggi sempre più carenti con il risultato che molti cittadini ne sono rimasti privi. Grazie ad un emendamento (che vede come prima firmataria l'Onorevole Marta Schifone) al Dl Inps approvato in via definitiva oggi in Senato, ciascuna guardia medica potrà prendere in carico fino a 1000 assistiti. «Porterà assistenza a 1.500.000 cittadini in più e salvaguarda l'efficacia della guardia medica», annuncia Tommasa Maio, segretario nazionale Fimmg Continuità Assistenziale.