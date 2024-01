Previsioni meteo per il weeekend nelle Marche: sole e freddo, attenzione a gelate e foschie

Stabilità e sole, ma con temperature basse, previste nelle Marche in questo weekend. Nuvolosità e fenomeni piovosi in ritirata verso la Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con più accentuazione sul comparto tirrenico. Per quanto concerne i valori termici, nel corso delle ore, si farà più spiccato nelle Marche il gradiente termico tra il versante adriatico, comunque interessato ancora da contributi di aria fredda russa, e quello tirrenico, più contaminato dall'aria più mite in ingresso dalla Valle del Rodano.