Voli Aeroitalia cancellati, Enac ha deciso: arrivano le sanzioni. Penali anche per i ritardi di più di due ore. Disagi anche oggi

ANCONA - Un finale annunciato. L’Enac, in applicazione delle regole del bando con cui sono stati affidati i voli di continuità territoriale per Roma, Milano e Napoli, comminerà ad Aeroitalia le sanzioni previste per le cancellazioni dei voli che, nel mese di dicembre, hanno superato il 2% tollerabile per motivi direttamente imputabili al vettore in un anno. La rendicontazione scatta a 45 giorni dalla conclusione del mese, dunque le penali saranno comunicate alla compagnia a metà febbraio.