Bollette, come scegliere la miglior tariffa nel mercato libero e cosa succede a chi non effettua il passaggio

Il conto alla rovescia è partito. Nonostante il pressing e le sollecitazioni arrivate in questi mesi da tutte le associazioni del consumatori per la proroga del mercato tutelato di luce e gas, nove milioni di famiglie dovranno transitare sul mercato libero. Lo spartiacque è fissato per il 10 gennaio per i clienti del gas e il primo aprile 2024 per quelli della luce che passeranno dal Servizio di tutele graduali (Stg). Una roadmap precisa stabilita dall’Arera, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, e confermata dalla decisione del governo di non ammettere una nuova proroga alla fine del mercato tutelato. Soltanto i clienti vulnerabili potranno continuare ad essere serviti a condizioni contrattuali ed economiche definite e aggiornate dall’Autorità. Mentre per le microimprese di energia elettrica il servizio di maggior tutela si è concluso ad aprile 2023 (per le piccole imprese era già terminato nel 2021). Per chi è già sul mercato libero non cambierà niente.