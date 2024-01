Fa la spesa e vince 100mila euro, l'esplosione di gioia di una ascolana. La lotteria dei corrispettivi premia le Marche: nel 2023 elargiti 1,6 milioni di euro

ANCONA – Nel corso del 2023, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Regione Marche ha assegnato un totale di 67 premi relativi alla “Lotteria dei corrispettivi” (sia acquirente che esercente) per un ammontare complessivo di 1.660.000 euro. I dettagli parziali, suddivisi per territorio, includono 595.000,00 euro per la provincia di Ancona, 300.000,00 euro per la provincia di Macerata, 305.000 euro per la provincia di Pesaro Urbino, 110.000 euro per la provincia di Fermo, 350.000 euro per la provincia di Ascoli Piceno.