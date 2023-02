Lega Pro in campo: L'Ancona abbatte la capolista Reggiana. Pari per Vis Pesaro e Recanatese. Fermana ko

Il ct Roberto Mancini, in una intervista rilasciata al Corriere Adriatico, ha spiegato che sarebbe bello rivedere l'Ancona in Serie A. Ecco, Ancona-Reggiana da prendere come antipasto dal sapore antico: la capolista Reggia, in marcia trionfale, e l'Ancona di Melchiorri che farà di tutto per fermarla. Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Mentre la rivelazione Fermana ha ceduto 2-0 nella tana dell'Entella e la Vis ha pareggiato con il SAn Donato Tavarnelle, la Recanatese è in ansia per capitan Sbaffo e aspetta l'Imolese per mettersi alle spalle la sconfitta con il Cesena. Sarà un sabato ricco di emozioni. Alle 14.30 Carrarese-Montevarchi (1-0), Fiorenzuola-Olbia (0-1), San Donato Tavarnelle-Vis Pesaro (1-1), Torres-Luchese (1-1) ed Entella-Fermana (2-0). Alle 17.30 oltre al big match Ancona-Reggiana (2-1) fari su Cesena-Siena (4-0), Pontedera-Alessandria (2-0), Recanatese-Imolese (0-0), Rimini-Gubbio (0-1).