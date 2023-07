Maltempo choc, fiume di ghiaccio per le vie di Seregno: grandine e danni per milioni di euro in Lombardia. Cosa è successo

Maltempo choc in Lombardia. Un fiume di acqua e ghiaccio ha attraversato questa mattina la strada principale di Seregno (Monza), uno dei centri della Brianza più colpiti oggi dal maltempo. Il video del «fiume» ingrossato dalla grandine è diventato virale sui social ed è stato ripreso anche dai tg nazionali. Nelle immagini si vedono anche i commercianti che cercano di porre un argine per limitare i danni nei negozi. Centinaia le auto con parabrezza in frantumi e carrozzerie rovinate da grossi chicchi di grandine. Spaccate anche numerose pensiline e sfondate tapparelle di centinaia di abitazioni. Molti gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti.

Maltempo: danni per milioni di euro

Si sono registrate grandinate nella zona di Gallarate con caduta di piante, interruzione di energia elettrica, tetti scoperchiati e allagamenti. Scantinati allagati a Solbiate Arno e Somma Lombardo. Nel Comasco sono stati diversi gli interventi per grandinate nella parte sud della provincia, in particolare nei comuni di Turate e Rovello Porro. In provincia di Lecco si e verificata un’interruzione sulla strada provinciale 72 per frana a Bellano e interventi per allagamenti diffusi. In Monza Brianza molti gli interventi di soccorso nei comuni di Desio, Barlassina, Seregno. A Meda e stato aperto il Coc e i volontari stanno monitorando torrente Certesa.

Anche qui diversi alberi sono caduto. A Bergamo diversi interventi dei vigili del fuoco per piante cadute, tetti divelti e allagamenti anche nei comuni di Lovere, Sovere e zona di Treviglio. In particolare, a Treviglio tre persone sono rimaste ferite e portate in pronto soccorso a causa di una pianta caduta sull’auto su cui viaggiavano. Nel comune di Colere a causa di una frana e stata chiusa una strada comunale. Il materiale e gia stato rimosso, ma rimane da verificare la stabilita del versante. Isolate 50 persone. È gia stato disposto un intervento di somma urgenza per 100.000 euro.