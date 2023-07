Violenta grandinata in Veneto: chicchi grandi quanto palle da tennis. Colpita la zona del Prosecco e il Padovano

TREVISO- PADOVA - Violente grandinate, vento e temporali in tutte le province del Veneto. Un nuovo episodio di maltempo distruttivo che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi,19 luglio, prima nel Veneto nord orientale, con una intensa grandinata che ha colpito in particolare le aree dei comuni di Montebelluna, Cornuda, Crocetta del Montello e Pederobba. Zone, com'è noto, famose per le coltivazioni viticole del Prosecco. Nelle immagini che i residenti hanno postato sui social si vedono chicchi di ghiaccio grandi come palle da tennis. Grossi danni vengono segnalati alle automobili rimaste nei parcheggi.

Una violenta grandinata si è scaricata anche nel Padovano soprattutto a Camposampiero e Campodarsego ma chicchi grossi come noci sono caduti anche a Cittadella, Limena e San Giorgio in Bosco. A Pontevigodarzere si sono verificati danni a un distributore di benzina: si sono staccate alcune delle coperture. Ma pure nel Veneziano nell'area di Stra e Vigonovo con alberi in mezzo alla strada che hanno bloccato la viabilità e carrozzerie delle auto devastate.