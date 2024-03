Grande Fratello, puntata 4 marzo: Marco Maddaloni torna in gioco? Ecco cosa ha deciso. Stasera nessuna eliminazione

Dopo il lutto che lo ha colpito, Marco Maddaloni questa sera, lunedì 4 marzo, rientra nella casa del Grande Fratello per comunicare agli inquilini e al pubblico se ha deciso di abbandonare o di rientrare in gioco. Al televoto ci sono Anita Olivieri, Simona Tagli e Perla Vatiero ma non ci sarà alcuna eliminazione.

Grande Fratello, puntata 4 marzo: Marco Maddaloni ritorna in gioco? Ecco cosa ha deciso. Questa sera nessuna eliminazione