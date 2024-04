Isola dei famosi, la promessa non mantenuta di Vladimir Luxuria? Cosa aveva detto un anno fa prima

Vladimir Luxuria sarà al timone della nuova edizione de l'Isola dei Famosi. Ebbene sì, pare proprio che l'ex opinionista della trasmissione prenderà il posto di Ilary Blasi. Inoltre, scegliendo Sonia Bruganelli come opinionista, anche l'ex moglie di Paolo Bonolis si è sentita di fare un commento sulla nuova conduzione. La Bruganelli, infatti, ha dichiarato: "Vladimir ha sempre dimostrato di essere una donna coraggiosa, anche accettando questo compito impegnativo. Credo che Elenoire sia perfetta per l'Honduras perchè ha una tempra non indifferente. Io forse sarà meno "entrante", ma non posso promettere cose che poi magari non mantengo". Per quanto riguarda il futuro dell’Isola dei Famosi, anche Ilary Blasi ha scelto di esprimersi sulla sua successora. Eppure, non ha dato nessun consiglio all’"erede" Vladimir Luxuria. Eppure, pare abbia ironizzato sul fatto che i "suoi" opinionisti (prima Signorini al Gf e ora Luxuria) riescano in una sorta di scalata. "Alfonso e Vladimir da opinionisti a conduttori? Sono una strega, una veggente, come li illumino io non li illumina nessuno. Sono contenta per Alfonso e sono contenta per Vladimir, sono persone speciali. Faccio il tifo per Vlady per questa nuova avventura, e non mi sento di darle consigli perché io non sono la presentatrice classica e lei non credo ne abbia bisogno". Alla fine, la prima puntata della nuova edizione de l'Isola dei Famosi andrà in onda stasera. Staremo a vedere come se la caverà la nuova conduttrice al timone. E, soprattutto, se manterrà la sua promessa di non aizzare liti tra gli avventurieri in Honduras! Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset - Music by Korben