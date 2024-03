Gabriella Sturani morta, il figlio di Vasco Rossi: «Mamma, te ne sei andata in 10 giorni. Non ero pronto». La malattia e gli ultimi istanti

«Ciao mamma, non so neanche da che parte cominciare. Di certo so che non ero pronto mamma, non così, non in 10 giorni». Con queste parole inizia il lungo e toccante tributo che Lorenzo Rossi, figlio di Vasco, ha dedicato alla mamma Gabriella Sturani, la "Gabry" immortalata in eterno in una della canzoni più toccanti nel repertorio del cantante. Il post pubblicato su Instagram è accompagnato da una foto che lo ritrae bambino, tra le braccia di Gabriella, nel giorno del suo battesimo.