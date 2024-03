Vasco Rossi, frecciata a Sinner (e non solo): «Le tasse vanno pagate in Italia, ho mantenuto la residenza qui per questo»

Vasco Rossi non è solo un artista. È anche un simbolo e un esempio per tanti fan. Così, anche quando parla di tasse, le sue parole non cadono nel vuoto. In particolare, nell'intervista al Corriere della Sera si è soffermato sull'importanza di pagare le tasse all'Italia, mantenendo qui la residenza. Un dovere, secondo lui. Parole che sembrano una frecciata a chi invece è andato via. Jannik Sinner, ultimo esempio, ma come il tennista tanti altri.

Vasco e le tasse, cosa ha detto

«Non pagare le tasse è una vergogna - dice Vasco Rossi -. Io sono italiano, fiero e orgoglioso di esserlo, e ho voluto mantenere la residenza in Italia. Voglio e debbo versare tutte le tasse al mio Paese. Se guadagno, vuol dire che posso pagare. Sono favorevole anche a un’imposta sul patrimonio: chi ha di più deve dare di più. E dovrebbero pagare le tasse pure le multinazionali, a cominciare dai padroni della Rete». Frecciata a Sinner? Forse. Il tennista altoatesino è da anni residente a Montecarlo, una questione che ha fatto storcere il naso a molti, facendo nascere una polemica.