Sinner, tutto facile nel primo esame a Montecarlo: Korda demolito 6-1 6-2

MONTECARLO - Pronostico rispettato, tutto secondo copione. Jannik Sinner vince facile al debutto nel Masters1000 di Montecarlo, sulla terra rossa del Country Club contro lo statunitense Sebastian Korda, n.27 del ranking.

E' andato tutto come doveva andare con il campione azzurro tornato a giocare su una superfice che non ama perchè “spezza” il suo ritmo fondo campo. Ma oggi non c'è stata mai storia e Sinner ha surclassato Korda in due set 6-1 6-2. Agli ottavi, in programma domani, Jannik affronterà il tedesco Jan-Lennard Struff, numero 25 del ranking che ha battuto in due set il croato Coric.