Vasco Rossi, morta Gabriella Sturani: era la mamma di Lorenzo, il figlio maggiore del rocker. «Te ne sei andata prima di me»

«Non avrei mai pensato che la Gabriella se ne sarebbe andata prima di me. Caro Lorenzo tua mamma sarà sempre viva nei nostri ricordi più belli. Ti abbraccio forte…Ti sono vicino…E ti voglio bene».

Il post

Lo scrive sul suo profilo Instagram Vasco Rossi, annunciando la scomparsa di Gabriella Sturani, che insieme al rocker aveva concepito il figlio maggiore Lorenzo. La donna aveva ispirato il brano del Blasco GabrI, del 1993. Lorenzo ha in seguito reso Vasco nonno di due nipotini.







Chi era Gabriella Sturani

La storia fra Vasco e Gabriella risale a 40 fa anni.

Lei, appena 16enne, rimase incinta del rocker, che le dedicherà la canzone «Gabri». La loro relazione terminò bruscamente e, secondo quanto raccontato da lei in alcune interviste, proprio a causa della gravidanza. Vasco, inizialmente, non riconobbe nemmeno Lorenzo come suo figlio, salvo poi ripensarci nel 2003. Nonostante tutto, fra i due rimase sempre un grande affetto in memoria di quell'indimenticabile amore giovanile.