Prima è toccato al maltempo, che con piogge anche molto intense ha accompagnato l’avvio della stagione balneare fino a fine giugno. Poi è arrivato il caldo torrido, che in qualche caso ha scoraggiato i bagnanti dal raggiungere le spiagge e ha surriscaldato anche l’acqua del mare. Dulcis in fundo, nella parte settentrionale della costa sabato non ci siamo fatte mancare neanche le onde anomale. Mini tsunami che tra il Pesarese e l’Anconetano hanno creato scompiglio nei lidi. Non esattamente l’estate migliore per le spiagge marchigiane. Senza contare che siamo anche nell’anno spartiacque per la mannaia della Bolkestein. Ma gli operatori balneari, resilienti per natura, non mollano: «È un’estate anomala, ma abbiamo tante prenotazioni e sono aumentati anche gli stranieri», fanno sapere. Se l’istinto di guardare al bicchiere mezzo pieno è nel loro dna, tuttavia, l’incubo della Bolkestein impedisce di dormire sonni tranquilli. «Non sappiamo quale sarà il nostro futuro e non possiamo programmare gli investimenti». La speranza resta sempre la stessa: «Il Governo mantenga la promessa e ci aiuti».

Il video dell'onda anomala a Falconara