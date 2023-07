PESARO - Tutto in pochi secondi. Il cielo che diventa nero, che si gonfia di cattiveria, e il vento che inizia a soffiare fortissimo. Poi, il mare che di punto in bianco sale, come fosse un'onda anomale, e arriva a mangiarsi diverse file di ombrelloni: tre in zona Sottomonte, a Pesaro, dove la profondità dell'arenile è più ampia, almeno 6 invece negli stabilimenti di viale Trieste.

Siamo di fronte a un downburst?

L'evento, estremo, forse un downburst (forte corrente d'aria discendente da un cumulonembo, spesso associata a temporali intensi ma non in questo caso), si è verificato da Pesaro a Palombina (spiaggia nord di Ancona), toccando anche Senigallia esattamente un quarto d'ora dopo Pesaro (a Pesaro l'evento si è sviluppato alle 17.30, a Senigallia alle 17.45) e poi Falconara.

Anni fa, nel 2019, un fenomeno simile aveva scombussolato Fano per alcuni interminabili minuti.

L'unica certezza è che tutto si è verificato senza preavviso, come accaduto 24 ore prima con la maxi grandinata (con chicchi grossi come palline da golf) che ha devastato parte della Valcesano. Dopo 20 minuti era tutto finito, o quasi.

In breve tempo si è scatenato il fuggi-fuggi, anche perché nessuno aveva ben chiaro cosa stesse accadendo e, soprattutto, che evoluzione potesse esserci di lì a poco. Il vento, fortissimo, è stato avvertito anche nel primo entroterra pesarese. Probabile, ma a riguardo non ci sono ancora conferme, che si sia sviluppata una tromba d'aria in mare, a largo di Pesaro, e quello che è arrivato sulla costa sia stato - per fortuna - solo la sua coda finale.

La Protezione Civile delle Marche

Sulla pagina Facebook della Protezione Civile delle Marche è stata fornita una spiegazione: «Questo pomeriggio sul litorale da Pesaro ad Ancona si sono avute delle onde anomale che hanno invaso la spiaggia fin quasi a sommergere le prime file di alcuni stabilimenti balneari e scogli frangiflutti. Le onde sono state accompagnate da improvvise raffiche di vento forte che in alcuni casi hanno fatto volare via ombrelloni e altri oggetti.

Immagine radar del nucleo temporalesco al centro dell'Adriatico quando si trovava all'altezza della costa settentrionale marchigiana



Qualcuno ha addirittura pensato a un onda di maremoto. In realtà la causa di questo evento è stato il grosso nucleo temporalesco che, dopo aver seminato devastazione e feriti con numerosi eventi di grandine grossa, in Lombardia, Veneto e Emilia nel suo percorso ha fortunatamente imboccato una direttrice centrale sul Mare Adriatico scendendo lentamente in direzione Sud-Est e senza fare altri danni».

