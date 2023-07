PESARO - Tutto in pochi secondi, senza preavviso. Il cielo che diventa nero, che si gonfia di cattiveria, e il vento che inizia a soffiare fortissimo. Poi, il mare che di punto in bianco sale e arriva a mangiarsi diverse file di ombrelloni: tre in zona Sottomonte, a Pesaro, dove la profondità dell'arenile è più ampia, almeno 6 invece negli stabilimenti di viale Trieste.