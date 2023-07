Meduse, squali, pulci di mare e acqua stile scaldabagno: ma come sta il nostro Adriatico? La videointervista al professor Corrado Piccinetti

Lo sapete che la presenza di meduse è sinomimo di acqua pulita (ma più povera di contenuti nutrienti)? E lo sapete perché questa estate c'è stato un aumento dei merluzzi (e delle pulci di mare)? E perché gli squali potrebbero essere sempre più frequenti anche davanti alle nostre coste? Ancora: l'acqua del mare caldissima (come in questi giorni) è un bene o un male? Il professor Corrado Piccinetti, per oltre 20 anni direttore del Laboratorio di Biologia Marina e Pesca dell’Università di Bologna a Fano, fa il punto della situazione (complessa) sullo stato di salute del nostro mare Adriatico, nello specchio d'acqua che bagna le Marche, dopo alluvioni (quindi con tanta acqua dolce immessa nel mare), allerte meteo continue, bombe d'acqua, siccità e caldo record. Siamo di fronte a un periodo storico schizofrenico dal punto di vista meteo e mai come in questa stagione per i bagnanti, da quelli locali ai turisti, i dilemmi sono affastellati uno dietro l'altro: si può fare il bagno? Il pesce si può mangiare senza paure? Rispondiamo subito: sì, senza problemi. Ma esistono campanelli d'allarme da tenere presente? Ecco la video intervista integrale rilasciata per il CorriereAdriatico.it:

Basilio Ciaffardoni, vice presidente CoGePa a rappresentante della marinera marchigiana locale: «Allivioni e maltempo incidono sul pescato? La tecnologia oggi viene in nostro soccorso: le aree si coltivano mitili e dove vengono pescate vongole sono attentamente monitorate di continuo, sia per il mare che il prodotto. I consumatori possono essere certi della qualità».

Romano Montagnoli, titolare dello Chalet Windsurf, referente regionale balneari Confcommercio: «L'acqua, dal punto di vista della balneabilità, non ha mai avito problemi.

L'acqua limpidissima dei tempi passati, dopo l'alluvione, non c'è ancora. Ma non si sono registrati problemi anche se il meteo non ha invogliato per tutta giugno i vacanzieri a venire nelle Marche. Speriamo di recuperare a luglio e agosto».

Un’ora e mezza di pulizia intensiva, per portare via ben 70 kg di rifiuti. Ecco l’effetto dell’operazione di “Plogging” (pulizia a passo di corsa) svolta ieri mattina lungo l’arenile subito a Nord del porto. L’iniziativa era promossa dalla società Sorgenia ed ha visto all’opera circa 40 volontari. Soprattutto bimbi del centro-estivo curato dalla cooperativa Tangram. In acqua, sulla sabbia o nelle stradine prospicenti, sono stati individuati vari tipi di rifiuti

