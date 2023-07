Nun te fidà manco de l'ombra tua: ecco la brochure antitruffa con sette consigli (in dialetto) della Polizia

ANCONA - Nun te fidà manco de l'ombra tua. Chiama la Polizia. È il consiglio dei consigli scritto in stampatello al termine della brochure contro le truffe della Polizia di Stato, realizzata in collaborazione con Confartigianato: un consiglio in dialetto anconetano che riassume la necessità di non abbassare mai la guardia. La brochure contiene sette preziosissimi consigli.

1 - Nun apri’ a nisciu’. Ovvero: non aprire la porta di casa a sconosciuti, anche se dichiarano di essere dipendenti di aziende pubbliche e vestono un'uniforme. Chiama subito la Polizia.