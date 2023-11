Burrasca e tempesta sulle Marche, allerta meteo per il vento prolungata. Caldo record previsto per domani: a Osimo attesi 30 gradi

L'allerta meteo gialla, per il forte vento, si allunga fino alla giornata di domani venerdì 1 dicembre 2023. Non sono previste precipitazioni di rilievo per la giornata ma la velocità del vento, di direzione sud occidentale, permarrà sostenuta nelle zone collinari e montane con raffiche fino a burrasca forte o tempesta e, dalla serata, le raffiche si estenderanno anche ai settori basso collinari e costieri delle zone di allertamento 2 e 4 con valori che potranno raggiungere il grado di burrasca.

Temperature quasi estive per 24 ore

La conseguenza saranno le temperature decisamente elevante e inusuali per il periodo invernale. Secondo le previsioni della Protezione Civile Regionale domani, venerdì 1 dicembre, sono attesi di massima 30 gradi ad Osimo, 29 a Fermo e Ascoli, 28 a Pesaro e ad Ancona, 27 a Macerata. La minima più alta sarà di 22 gradi a Pesaro, Senigallia e Fabriano. Nella giornata di sabato, invece, la colonnina di mercurio scenderà in media di 5 gradi ovunque restando comunque alta per la stagione. Ecco le previsioni del tempo per i prossimi giorni.