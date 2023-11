Allerta meteo nelle Marche per il vento di burrasca caldo e secco. La buona notizia? Le temperature in rialzo. Ad Ascoli previsti 29 gradi. Le previsioni del tempo

Nuova allerta meteo nelle Marche. Ancora una volta la minaccia, la numero 85 dall'inizio dell'anno, sarà rappresentata dal vento che per tutta la giornata di domani, giovedì 30 novembre 2023, interesserà le zone 2, 4 e 6 della nostra regione: ovvero tutta la fascia costiere e il primo entroterra che va da Gabicce Mare a San Benedetto del Tronto.

Le raffiche fino al livello di burrasca lungo il crinale e sui settori montani - riposta l'avviso della Protezione Civile - saranno dovute a condizioni di favonio, vento caldo e secco. La buona notizia? Le temperature in forte rialzo, quasi da record considerando il periodo invernale. Venerdì la massima prevista ad Ascoli, per esempio, sarà 29 gradi. A San Benedetto 26. A Macerata 24. In rialzo complessivo, pur senza questi picchi, anche Pesaro e Ancona.