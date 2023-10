MONDOLFO Brucia sterpaglie in campagna e muore carbonizzato. Tragedia nella serata di ieri nelle campagne tra Mondolfo e Stacciola, nella frazione di Madonna delle Grotte. Un anziano mondolfese di 72 anni del posto ha perso la vita a poche decine di metri dalla sua abitazione.



L’allarme



Il dramma si è consumato intorno alle 19 di ieri quando alcuni residenti che transitavano in zona si sono accorti delle colonne di fumo e di un intensa puzza di bruciato provenire da via Le Grotte. Qui, un anziano si era da poco spostato con la sua auto lasciando la sua abitazione per andare a bruciare alcune sterpaglie in aperta campagna, in un appezzamento di terreno di sua proprietà. Per causa in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco intervenuti rapidamente sul posto e dei carabinieri della stazione di Mondolfo, l’anziano ha perso l’equilibrio ed è caduto nella buca dove aveva stipato le potature rimasto avvinghiato nelle stesso incendio che aveva provocato.

L’uomo, con gravi difficoltà di deambulazione, è inciampato ed è caduto. Stando ai primi accertamenti da parte dei carabinieri, si tratta di un evento di natura accidentale considerando anche le difficoltà di salute dell’anziano che aveva problemi a camminare. Improvvisamente, dopo aver dato fuoco alle sterpaglie, non è riuscito più a controllare le fiamme che hanno finito per avvolgerlo. Si sono rivelati purtroppo vani i tentativi di soccorso da parte dei sanitari del 118 subito messi in allarme.



L’altro intervento



Sempre i vigili del fuoco sono intervenuti ieri pomeriggio anche a Calcinelli nel comune di Colli al Metauro per l’incendio di un garage. Le fiamme non hanno procurato danni alla struttura e sono state rapidamente domate. Una persona anziana in via precauzionale è ricorsa alle cure del personale del 118. La squadre dei pompieri si sono servite di due autobotti e hanno poi messo in sicurezza il locale coinvolto. L’uomo che è ricorso alle cure del pronto soccorso è rientrato a casa e non è stato ricoverato.