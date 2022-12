FANO - Sono tre le scuole per l’infanzia che l’amministrazione comunale ha deciso di realizzare, grazie ai fondi del Pnrr, per meglio soddisfare le domande di inserimento dei piccoli alunni che ancor oggi per mancanza di posti rimangono inevase.

L’investimento più cospicuo si riferisce al completamento del nuovo polo di Cuccurano Carrara con la costruzione della scuola materna per un costo di 5 milioni di euro, di cui 3 derivanti dal Pnrr e 2 coperti con il bilancio comunale.

Altri due interventi previsti

Un nuovo asilo nido è previsto anche a Bellocchi per una spesa di 1.559.222 euro, di cui 1.392.362 provenienti dal Pnrr e 166.839 a carico del bilancio comunale. Il terzo intervento riguarda l’ampliamento dell’asilo nido Girasole in via della Colonna a Fano, nei pressi dell’aeroporto, per un investimento di 1.499.536 euro, di cui 1.312.808 finanziati dal Pnrr e 186.727 dal bilancio comunale.

Dato che i termini sono molto ristretti, la variante propedeutica dell’opera è stata inserita nella seduta del consiglio comunale di giovedì prossimo. In realtà, pur risultando in via ufficiosa che il Comune di Fano è risultato assegnatario dei fondo del Pnrr, la comunicazione formale da parte del Ministero dell’istruzione non è ancora giunta; tuttavia non si può perdere tempo perché, come ha evidenziato il dirigente dei lavori pubblici Federico Fabbri , «è essenziale approvare al più presto la variante che consenta la realizzazione dell’asilo nido, affinché il progetto esecutivo possa essere approvato entro il 20 febbraio per poi essere appaltato entro il 20 marzo 2023 come da scadenza indicata negli atti relativi al finanziamento».

L'ultima seduta dell'anno

Quella di giovedì prossimo è l’ultima seduta del consiglio comunale dell’anno e quindi non si può perdere tempo. I lavori prevedono l’abbattimento della nuova struttura e la realizzazione di un nuovo edificio che potrà contenere 3 sezioni di asilo nido. La superficie interessata dalla variante che trasforma una porzione di terreno da “zona di verde attrezzato” a “zone per scuole dell’infanzia” è di un’ampiezza di 977 metri quadri che inglobano tanto l’edificio esistente quanto il terreno a forma triangolare che si estende alle spalle di esso fino alle abitazioni a schiera del Vallato.

Ma non è solo questa la delibera di grande interesse contenuta nell’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. Quella che metterà a dura prova la coesione della maggioranza di fronte agli attacchi dell ’ opposizione e forse in occasione di qualche contrasto interno, sarà il completamento dell’interquartieri, il cui finanziamento si cerca in parte di recuperare con una dilazione dei termini per l’attribuzione dei lavori.

Gli argomenti in discussione