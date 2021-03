Neanche la zona rossa non ferma i ladri che nella notte fanno razzia in giardino

VALLEFOGLIA - Coprifuoco e zone rosse non fermano i malviventi. Tra le ultime segnalazioni di furti nella zona ecco quella di un colpo ai danni di un gazebo esterno di un’abitazione a Morciola avvenuto nella notte tra domenica e lunedì.

I ladri hanno rubato una bicicletta pieghevole e attrezzi da lavoro e giardinaggio. La segnalazione, su Sos Vallefoglia, è della figlia del proprietario dell’abitazione che ovviamente lancia l’avvertimento di stare molto attenti. In questo caso i ladri non sono entrati nell’abitazione vera e propria ma avrebbero preso di mira il gazebo che funge sia da capanno degli attrezzi, dove si trovava anche la bicicletta rubata, sia da garage poiché viene parcheggiata una delle automobili di famiglia. Nessun rumore sospetto ha svegliato i proprietari durante la notte e da quanto si è potuto capire i ladri hanno scavalcato la recinzione che separa la casa dal resto delle abitazioni e dal parco giochi che si trova di fronte al campo da calcio che affianca il Centro Commerciale delle Cento vetrine.

Una volta all’interno del giardino dell’abitazione, che circonda tutta la casa, i ladri si sono diretti verso il gazebo. Il proprietario si è accorto del furto solo la mattina successiva quando è andato nel gazebo a prendere la macchina. Episodio a lieto fine invece per il proprietario di una Panda azzurra rubata alcune alcuni giorni fa in via Doninzetti a Montecchio. Grazie anche alle segnalazioni via social il veicolo è stato ritrovato

© RIPRODUZIONE RISERVATA