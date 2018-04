L'uomo d'acciaio Simone â€‹Lugli lancia la sfida per i Mondiali alle Hawaii

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - Nuoto, mountain bike e corsa fuori strada. Tre sport che compongono l’XTerra una variante dell’Ironman e del triathlon.A Montecchio di Vallefoglia c’è un fuoriclasse di questo sport considerato estremo, si tratta di Simone Lunghi, atleta del team Mondobici, che domenica 15 aprile fa si è qualificato nella prima tappa del tour europeo (16 gare totali) vincendo la competizione di Malta nella sua categoria 35-39 anni e classificandosi terzo nella classifica generale. E’ è la prima volta che Simone partecipa ad una gara di questo livello. Questo tour lo porterà nel corso dell’estate anche alle tappe italiane di Toscolano Maderno sul Lago di Garda (27 maggio) e il 22 luglio al Lago di Scanno in Abruzzo. Arrivare tra i primi significa qualificarsi per partecipare ai campionati del Mondo che si svolgono ogni anno a Maui nelle isole Hawaii domenica 29 ottobre.«E’ uno sport che faccio con passione – spiega Simone – certo si tratta di un’attività dispendiosa in termini economici ma soprattutto di tempo. Nelle gare comunque la mia famiglia viene con me e devo dire grazie a mia moglie che mi segue». Simone è un dipendente di Marche Multiservizi in particolare nel settore idrico e ogni anno organizza le ferie proprio secondo i suoi impegni di gara. Sono questi viaggi le sue vacanze che lo portano in giro per il mondo a seconda di dove ci sono gare da svolgere.«Grazie alla qualificazione ottenuta a Malta quest’anno le ferie saranno alle Hawaii in ottobre». Spese di viaggio ed alloggio però sono sempre a carico del partecipante e ciò dimostra la grande e pura passione che spinge questi atleti a questo sport, nessun interesse economico.