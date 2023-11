PESARO Trambusto e spavento in una kebabberia, la titolare denuncia di aver subito una rapina. Lo fa tramite la querela dell’avvocatessa Pia Perricci, un caso in cui sono intervenuti i carabinieri. Secondo il racconto della vittima martedì sera due marocchini si sarebbero presentati nel locale di Montecchio con un bambino. All’interno ci sarebbero stati sei clienti. Una volta entrati avrebbero iniziato a picchiare la titolare, il marito e un cliente urlando che volevano i soldi. A quel punto il marito ha chiesto loro di andarsene e avrebbe iniziato a riprendere la scena. Ma uno gli avrebbe strappato il telefonino dalle mani con un pugno in faccia. E’ partita la chiamata al 112 e anche altri clienti avrebbero iniziato a riprendere la scena. Alla titolare sarebbe stato rifilato un pugno (3 giorni di prognosi) per impedirle di chiamare le forze dell’ordine. La donna sarebbe stata anche strattonata e rapinata di circa 1000 euro. Il tutto mentre uno dei due marocchini urlava: «Vi brucio vivi». I militari stanno ricostruendo quanto accaduto anche grazie alle telecamere di videosorveglianza. La titolare ha sporto denuncia querela.