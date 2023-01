Fabriano, nell'officina dismessa le operaie in nero costruivano forni per kebab: chiusa l'attività

FANO - Manodopera irregolare in un’officina meccanica dismessa. Le Fiamme Gialle di Fabriano hanno scoperto due lavoratrici in nero impegnate nella realizzazione di fornelli per cuocere il kebab. Le due operaie lavoravano senza nessun contratto e nei locali mancavano anche le condizioni di sicurezza.

L’attività produttiva, intanto, è stata sospesa. I militari della Finanza di Fabriano hanno effettuato un sopralluogo all’interno di questi locali ubicati in un’officina meccanica dismessa e hanno constatato la presenza di due operaie intente alla lavorazione di parti meccaniche per la costruzione di fornelli per la cottura del kebab. Le due lavoratrici, dai riscontri effettuati dai finanzieri fabrianesi, sono risultate completamente in nero ai fini giuslavoristici, senza nessun contratto regolarmente dichiarato. L’attività è stata sospesa. Non si escludono nuovi provvedimenti.