​Droga e delinquenti all'interno del locale: il Questore di Fermo dispone la chiusura di un kebab in pieno centro

FERMO- Resterà chiuso per 10 giorni un kebab in pieno centro a Porto San Giorgio per effetto dell'ordinanza del Questore di Fermo. Il provvedimento è stato adottato al termine di una serie di controlli che hanno messo in risalto diverse irregolarità all'interno del locale.

La sanzione

Determinante per la sanzione la ripetuta presenza di alcuni soggetti gravati da precedenti di polizia protagonisti, a loro volta, di una serie di liti iniziate all'interno e proseguite in strada tra le proteste dei residenti. Sempre nel locale, in passato, era stata trovata anche della droga.