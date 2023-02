Sequestrati 350 giocattoli per bambini, multa da 1.000 euro al negoziante di Ancona

ANCONA - Servizio ad Alto Impatto, sequestrati 375 giocattoli. Nel pomeriggio di ieri si è svolto un nuovo servizio ad "Alto impatto" coordinato dal Questore di Ancona su indicazione del Prefetto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. La Polizia di Stato e la Polizia locale hanno infatti effettuato un servizio congiunto finalizzato al controllo amministrativo di locali ed esercizi pubblici in zona Piano. Scoperto un esercizio commerciale, che si trova nei pressi della stazione ferroviaria, che aveva messo in vendita numerosi giocattoli ed altri oggetti senza rispettare l'obbligo, previsto dal codice del consumo, di etichettare i prodotti in lingua italiana.

La sanzione

A seguito del controllo della Squadra Amministrativa della Questura, unitamente all'ufficio commercio della polizia locale di Ancona, sono stati sequestrati 375 prodotti, per lo più giocattoli destinati ai bambini, ed è stata comminata una sanzione amministrativa di oltre 1000 euro. Le indicazioni obbligatorie sui giochi sono di fondamentale importanza per evitare rischi alla salute dei più piccoli. Il negoziante aveva poi omesso di esporre gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio. Per questo ha subito una ulteriore sanzione di 1000 euro. Sanzionato anche un ambulante che vedeva prodotti alimentari in zona stadio: occupava il suolo pubblico senza la prevista autorizzazione.