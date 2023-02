ANCONA - Lanciano una sassata contro la vetrina del Kebab. È accaduto sabato sera, poco dopo le 22, quando il locale - Malik Kebab Ish di corso Stamira - era aperto e all’interno si trovavano diversi avventori.

L’atto vandalico ha scheggiato la parte bassa della porta a vetri dell’attività commerciale, aperta ormai era 16 anni. Il sasso sarebbe stato fatto partire da un suv di colore scuro, che ora stanno cercando di rintracciare i carabinieri, chiamati immediatamente dal titolare, Moustaka Mohamed.

Il racconto



«Stavo servendo da mangiare - racconta il titolare, di origine pakistana - quando ho sentito un fragore provenire dalla porta. Sono uscito e ho visto il danneggiamento. Nei tavolini fuori c’erano dei ragazzini, mi hanno detto loro cosa era successo: un suv era passato e dal finestrino qualche occupante aveva lanciato un sasso contro la vetrina. Non mi era mai capitato nulla di simile in 16 anni che sto qui. Speriamo che i responsabili possano essere identificati».

Oggi, Mohamed andrà in caserma per sporgere formale denuncia. Il locale non è dotato di un impianto di videosorveglianza interno, ma il raid potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di alcuni attività che si trovano lungo corso Stamira.