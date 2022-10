Cucina da incubo nel kebab di Ancona: multe da 8mila euro e rischio di chiusura definitiva

ANCONA - O ripirstina, immediatamente, le condizioni necessarie di igiene nel locale, o rischia la chiusura definitiva. Si tratta di un kebab nella zona di piazza Ugo Bassi con una vera e propria "cucina da incubo": l'Asur Marche, riscontrate le pessime condizioni del locale, ha sanzionato il gestore del locale con verbale di € 2.000, e lo ha diffidato al rispristino delle condizioni igienico-sanitarie. Se tale attività non verrà attuata nell’immediato, verrà disposta la chiusura del locale. Durante un controllo della Polizia sono state accertate una serie di violazioni amministrative, sanzionate per un totale di 5.700 euro, e una diffida per la mancanza dell’obbligatoria indicazione di ingredienti ed allergeni.

Negozio di telefonia

I controlli della Polizia di Ancona, congiuntameente alla Polizia Loccale, hanno riguardato anche un negozio di telefonia in Piazza Ugo Bassi, sanzionato per la vendita di prodotti non etichettati e non tradotti in italiano, con sequestro della merce in questione e applicazione di una sanzione amministrativa di € 2.300.

Nella mattinata odierna, il servizio di controllo ha coinvolto Personale della Questura, la Squadra Cinofili, e il Reparto Prevenzione Crimine, consentendo di effettuare un controllo capillare – sia appiedato che automontante - di Via Marconi, Piazza Rosselli, via XXIX settembre e Largo Fiera della Pesca. L’attività delle Forze impiegate ha consentito di identificare complessivamente 60 persone, alcune delle quali con precedenti di polizia, e di sottoporre a controllo 40 veicoli.