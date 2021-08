Conducente colta da malore, l'auto impazzita travolge i tavolini: tragedia sfiorata al bar

URBINO - Questione di secondi. Una mattina alquanto movimentata per i Vigili del fuoco di Urbino :Il dehor con i tavolini del Bar 51 di Gadana è stato scardinato per metà da una Fiat Panda nera, guidata da una maestra di Urbino che ha perso il controllo del proprio mezzo, probabilmente a seguito di un malore, travolgendo anche un paio di tavolini del bar.

Scesa dall’auto non era lucida, ma stava bene. Nel momento dell’impatto c’erano due persone sedute al tavolo più lontano dall’urto e due erano appena passate, uscendo dal bar. Tragedia evitata, questione di secondi. Alcuni clienti dicono che fino a pochi minuti prima «c’erano delle persone sedute al tavolo che è stato spazzato via dal mezzo senza controllo». Una mattina di grande lavoro per le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco.



