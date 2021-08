Perde il controllo dello scooter e si schianta, grave a Torrette un ragazzo di 20 anni

SAN BENEDETTO - Un ragazzo di 20 anni è stato ricoverato in eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette a seguito di un grave incidente stradale avvenuto a Porto d’Ascoli di San Benedetto. L'incidente è avvenuto in via Piave. Il ragazzo, in sella al suo scooter, stava procedendo in direzione sud quando è finito contro il marciapiede ed ha perso l'equilibrio L’incidente è avvenuto poco prima dell'una e ha provocato rallentamenti al traffico e qualche disagio. Quando gli operatori sanitari sono giunti sul posto e hanno verificato le condizioni del giovane hanno chiesto l'intervento dell'eliambulanza.

