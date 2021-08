Travolto mentre attraversa, batte la testa: corsa all'ospedale in codice rosso

ANCONA - Ha fatto appena in tempo a scendere dal marciapiede che è stato investito da una vettura. Il fatto è accaduto questa mattina attorno alle 10 in corso Amendola nel cuore pulsante del quartiere Adriatico. Nonostante la velocità ridotta il conducente della vettura non ha fatto in tempo ad evitare il pedone. Dopo l’impatto l’uomo un 60enne residente in zona è caduto in terra battendo la testa nella parte posteriore. Numerose le chiamate pervenute alla centrale unica del 112 dell’emergenza territoriale. Sul posto oltre all’automedica del 118 è intervenuto un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Nonostante l’impatto e il dolore al capo il 60 enne è sempre rimasto collaborativo con i soccorritori. È stato caricato a bordo dell’ambulanza per essere trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.

Ultimo aggiornamento: 16:12

